Gegen den Wunsch des Innenministers: Stadträte lehnen eine Sicherheitswacht für Lindau ab

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hatte eindringlich darum gebeten – doch die Lindauer Stadträte lehnen die Einrichtung einer Sicherheitswacht einhellig ab. Sie fordern statt kaum ausgebildeten Amateuren, die zudem kaum Kompetenzen hätten, mehr Profis für die Polizei in Lindau.

„Das ist ein großes Lob an die Polizei“, sagte Max Strauß (BL) in Richtung von Sabine Göttler, Leiterin der Polizeiinspektion Lindau, nachdem die Räte das Ansinnen so deutlich abgelehnt hatten. Schon zuvor hatten Räte verschiedener Fraktionen festgestellt, dass das leben in Lindau sicher sei, dass sich Bürger und Gäste in der Stadt auch sehr sicher fühlten.

Das liege nicht nur an der Zahl der angezeigten Straftaten, die zuletzt im Gegensatz zum bayernweiten Trend deutlich zurückgegangen ist. Das liege auch daran, dass neben den Beamten der Polizeiinspektion noch Grenzpolizisten und Bundespolizisten zu sehen sind.

Dennoch fordern die Räte mehr Polizisten für die Wache in Lindau, dies umso mehr als ein Brief der Gewerkschaft sie darüber informiert hatte, dass zehn Planstellen bei der PI Lindau nicht besetzt seien. Weil Personal fehlt, kann die Polizei neben ihren Aufgaben in der Strafverfolgung, Unfallaufnahme und so weiter nicht regelmäßig auf der Hinteren Insel oder in der Fußgängerzone unterwegs sein.

Solche Aufgaben sollen laut Idee des Innenministeriums die Sicherheitswacht übernehmen. Minister Joachim Herrmann wirbt in einem Brief an die Stadt für diese Einrichtung, die es in Bayern seit 25 Jahren gibt.

In knapp 150 Städten und Gemeinden seien fast tausend Frauen und Männer bei der Sicherheitswacht im ehrenamtlichen Einsatz. Weil sie auch eine Art Uniform tragen soll deren Präsenz auf Straßen und Plätzen das Sicherheitsgefühl der Bürger verbessern.

Auch bei Polizei umstritten

Göttler schilderte am Dienstagabend rechtlichen Hintergrund und Praxis der Sicherheitswacht in anderen Städten. Dabei verschwieg sie nicht, dass das Thema auch innerhalb der Polizei umstritten ist. Das liegt vor allem an der mangelnden Ausbildung, denn die Interessierte bereiten sich in 40 Unterrichtseinheiten auf den Einsatz vor.

Dabei lernen sie vor allem, was sie nicht dürfen. Denn Strafverfolgung ist nicht Aufgabe der Sicherheitswacht. Die Freiwilligen dürfen nicht mal die Personalien eines Radfahrers erheben, der verbotenerweise in der Fußgängerzone fährt, oder jemanden festhalten, der auf der Hinteren Insel nach einer Party seinen Müll nicht mitnimmt.

Rechte der Sicherheitswacht sind eingeschränkt

Über die sogenannten Jedermannsrechte hinaus, die eben tatsächlich jedem Bürger zustehen, der einen Straftäter auf frischer Tat ertappt oder im Zuge der Notwehr oder Nothilfe einschreitet, darf die Sicherheitswacht nur jemanden anhalten und befragen.

Personalien erheben oder Platzverweise erteilen darf die Sicherheitswacht ebenfalls nur vorausschauend zur Gefahrenabwehr, aber nicht im Nachhinein, um eine Ordnungswidrigkeit oder Straftat zu verfolgen. In diesem Fall müssen die Hilfskräfte die Polizei rufen.

Freie Stellen bei der Lindauer Polizei bereiten Kopfzerbrechen

Damit aber sei in Lindau nicht geholfen, waren sich die Räte einig. Außerdem fürchten sie, dass aus- und Fortbildung sowie Betreuung der Sicherheitswacht die Lindauer Polizisten so viel zeit kostet, dass sie noch weniger die eigentlichen Aufgaben der Polizei wahrnehmen können.

Statt einer Sicherheitswacht hoffen die Stadträte, dass auch Lindau einige der zusätzlichen Polizisten bekommt, die der Freistaat derzeit ausbildet. Bis die fertig sind, dauert es aber noch ein paar Jahre. Und ob das dazu führt, dass bisher freie Stellen bei der Lindauer Polizei besetzt werden, konnte Göttler den Stadträte nicht beantworten.