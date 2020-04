Gefahrgut-Transporter bleibt im Pfändertunnel liegen

Der Pfändertunnel ist laut der Autobahnpolizeiinspektion Dornbirn am Freitagnachmittag für zwei Stunden gesperrt worden. Die Ursache war ein mit Gefahrgut beladener Lastwagen, der im Tunnel eine Reifenpanne hatte.

Der Sattelschlepper war laut Polizei am Freitag gegen 14.40 Uhr auf der A14 Rheintalautobahn in Fahrtrichtung Tirol unterwegs. Im Pfändertunnel kam es demnach aufgrund eines defekten Radlagers zu einem Reifenplatzer. Bei einem Auto, das gerade vorbeifuhr, ist laut Polizei die Windschutzscheibe zerbrochen. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand, schreibt die Polizei. Da der Tank des Sattelkraftanhängers mit über 30 000 Liter Dieselkraftstoff beladen war, durfte dieser nach dem Unfall nicht weiterfahren. Während das Gefahrengut umgepumpt wurde, musste die Autobahn in Richtung Tirol für zwei Stunden gesperrt werden. Die Pumparbeiten wurden unter Aufsicht der Freiwilligen Feuerwehr Bregenz Rieden und eines Chemikers der Vorarlberger Landesregierung durchgeführt. Zwischen 17.30 und 19.40 Uhr wurde der Verkehr laut Polizei von der Autobahn über die Abfahrt Hörbranz abgeleitet.