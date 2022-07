Gefängnis-Insasse schlägt Panzerscheibe ein und zündet Bettwäsche an

Die Vorfälle ereigneten sich am Mittwoch, 21.25 Uhr, im Vaduzer Landesgefängnis. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein Mann, der aktuell in Untersuchungshaft ist, gewaltsam eine gepanzerte Scheibe ein. Anschließend zündete er im Bereich des Fensters ein Teil seiner Bettwäsche an.

Wie die Polizei schreibt, kam es durch das Feuer zu einer starken Rauchentwicklung in der Gefängniszelle und im Außenbereich. Die sofort alarmierten Polizeipatrouillen, die gerade auf Streife waren, konnten trotz starkem Rauch in die brennende Gefängniszelle vorrücken und den Insassen in Sicherheit bringen und die ersten Löschmassnahmen einleiten.

Großaufgebot der Feuerwehr

Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Vaduz rückte mit einem Großaufgebot aus um die Zelle zu löschen und das Gefängnisgebäude zu entlüften.

Ebenfalls im Einsatz war der Rettungsdienst des LRK sowie ein Einsatzleiter Sanität. Der Insasse sowie vier Polizisten mussten anschliessend, mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung, ins Spital zu weiteren medizinischen Untersuchungen.

Durch das rasche Eingreifen der Polizei und Feuerwehr mussten keine weiteren Insassen gerettet werden. Die genaue Brandursache muss noch geklärt werden.