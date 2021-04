Gefällter Baum bleibt auf Straße liegen: Autofahrer prallt dagegen

Ein 28-jähriger Autofahrer ist am Karsamstag gegen 5 Uhr morgens auf der Staatsstraße 2001 kurz nach Weiler in einen großen, über der Fahrbahn liegenden Baum gefahren. Ein unbekannter Täter habe den etwa 60 Zentimeter dicken und 20 Meter hohen Baum gefällt, teilt die Polizei mit. Der Baum blieb als Hindernis auf der Fahrbahn liegen. Am Fahrzeug des 28-Jährigen entstand ein Totalschaden in Höhe von 5000 Euro. Der Fahrer blieb laut Polizei aber unverletzt.

Im Laufe der Unfallaufnahme erhielt die Polizei zwei weitere Mitteilungen über gefällte Bäume, welche auf der Staatsstraße 2386 bei Scheffau und 300 Meter weiter auf Höhe des sogenannten Leintobel lagen.