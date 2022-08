Geert Schroeder zeigt im Parktheater-Kino „Naturwunder Erde – Welt im Wandel“

Im Parktheater Lindau ist Geert Schroeder am 15. August mit der Foto-Liveshow „Naturwunder Erde – Unsere Welt im Wandel“ zu Gast. Die Bilderreise mit Fotos von Markus Mauthe führt durch alle relevanten Ökosysteme und auf fast alle Kontinente. Der Referent gibt Einblicke in die Kreisläufe des Lebens, ob in den Tropenwäldern des Amazonas oder den Tiefen der Ozeane. Beginnt ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine Platzreservierung ist möglich. Weitere Informationen online unter www.greenpeace.de/ueber-uns/ausstellung-veranstaltungen/naturwunder-erde-unsere-welt-wandel.