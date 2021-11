Gedenkfeiern zum Volkstrauertag in Lindau

Der diesjährige Volkstrauertag am Sonntag, 14. November, wird in Lindau traditionell mit Reden und Kranzniederlegungen begangen.

Wie die Stadt mitteilt, sind folgende Orte und Zeiten für Kranzniederlegungen geplant: Am Alten Friedhof in Aeschach findet das Gedenken um 10 Uhr statt, bei schlechtem Wetter wird in die dortige Kapelle ausgewichen. Um 10.30 Uhr beginnt der Gottesdienst in der Aeschacher Christuskirche.

In Reutin startet der Tag um 9.30 Uhr mit einer Messe in St. Verena. Die Kranzniederlegung folgt um 10.15 Uhr vor dem Reutiner Rathaus.

Für Oberreitnau und Unterreitnau gibt es in diesem Jahr eine gemeinsame Gedenkfeier um 9.45 Uhr an der Kriegergedächtnisstätte in Oberreitnau. Zuvor wird um 9 Uhr zum Gottesdienst geladen. Die Kranzniederlegungen zum Volkstrauertag werden von zahlreichen Gruppen mitgestaltet.

Auf der Lindauer Insel beginnt um 11.15 Uhr eine Gedenkstunde in der Peterskirche. Es spricht Bürgermeisterin Katrin Dorfmüller. Schüler des Bodensee-Gymnasiums steuern meditative Gedanken bei und die musikalische Untermalung übernimmt die Reutiner Musikkapelle, der Chor Eintracht Liederhort sowie die Dirigentin Christiane Vieweg.