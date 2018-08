Geburtstagsfeier artet aus

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Polizei Lindau zu einer Geburtstagsfeier in das Vereinsheim am Sportplatz Oberreitnau gerufen, weil Anwohner der Lärm störte. Als eine Polizeistreife dort eintraf, wurde sie von betrunkenen Gästen beleidigt. Während sich ein Verantwortlicher kooperativ zeigte, provozierte der zweite Verantwortliche die Polizeibeamten und störte ihre Amtshandlungen so lange, bis er in Gewahrsam genommen wurde. Weil er sich massiv wehrte, kam eine weitere Streife dazu. Zwei Polizeibeamte wurden dabei leicht verletzt, sie erlitten Kratzwunden und Hämatome. Um Solidarisierungshandlungen der teilweise aggressiven und betrunkenen Partygäste zu verhindern, wurden von einer anderen Polizeidienststelle drei weitere Streifen zur Unterstützung angefordert. Den Beschuldigten erwarten Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung, teilte die Polizei Lindau am Mittwoch mit.