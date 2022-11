Gebrüll, Glocken, schaurige Gestalten: Heute ist Krampuslauf in Bregenz

Perchten, Todesengel und Krampus: Etwa 500 schaurige Sagengestalten machen sich am Samstag um 19 Uhr zum neunten Mal auf den Weg durch die Vorarlberger Landeshauptstadt.

Die Stadt Bregenz erwartet Gruppen aus der Schweiz, Südtirol, Deutschland und - selbstredend - aus Österreich, heißt es auf dem Nachrichtenportal „Vol.at“. Das Ziel des Laufes sei es aber nicht, Angst und Schrecken zu verbreiten, sondern dass die Zuschauenden sich für die Kostüme der Figuren begeistern können.

Mit dabei sind auch die „Breagazer Bodaseetüfl“, eine gewaltfreie Krampus- und Perchtengruppe, welche das Brauchtum des Laufes wieder aufleben lassen möchte, teilt die rund 30-köpfige Gruppe auf ihrer Webseite, www.breagazer-bodaseetuefl.at, mit.

Doch was sind Krampusse und Perchten überhaupt? Gleichzusetzen sind sie laut Tourismus Salzburg GmbH nicht. Der Krampus sei im alpenländischen Brauchtum eine teufelsähnliche Figur, welche am 6. Dezember den Nikolaus begleite. Perchten seien hingegen von der Sagengestalt „Perchta“ abgeleitet - ihre Masken seien besonders schaurig.

Angst muss niemand haben

Zwar sehen die Wesen gruselig aus, wenn sie sich durch die Bregenzer Straßen bewegen, aber: „Angst muss man keine haben, manche sagen eh, wir seien eher Kuschelkrampus“, sagt Andreas, Obmann der „Breagazer Bodaseetüfl“, gegenüber „Vol.at“. Mitlaufen würde auch der Nikolaus. „Der ist auch da, der geht vorweg bei uns, damit er auch die Kinder ein bisschen beruhigen kann.“

Wer sich am Samstag also etwas gruseln mag, wird in Bregenz fündig. Für einen Platz mit guter Sicht lohne es sich auch, etwas früher da zu sein, sagt Obmann Andreas im Gespräch mit „Vol.at“. Der Eintritt ist kostenfrei.