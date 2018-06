Gebrauchte Wintersportartikel kaufen

Der Skiclub Bodensee Lindau (SCB) organisiert am Sonntag, 16. Oktober, von 9 bis 13 Uhr einen Wintersportartikel-Gebrauchtmarkt für gebrauchte Ski, Schlitten, Wintersport-Bekleidung und sonstiges Zubehör. Die Veranstaltung findet in der Turnhalle der Fachoberschule Lindau (FOS, Schulzentrum, Reutiner Straße 10) statt.

„Vor allem Familien aus Lindau und den umliegenden Orten sind am Wochenende eingeladen, sich mit Wintersportartikeln jeglicher Art einzudecken. Nicht jede Familie kann sich jährlich der Größe ihres Kindes angepasst, neue Wintersportausrüstung im Fachhandel leisten. Hier setzt unser Skigebrauchtmarkt an: Als Plattform die Keller zu Räumen und sich mit guten, gebrauchten Wintersportartikeln für die nächste Saison zu versorgen. Da ist das eine oder andere Schnäppchen zu machen und das angebotene Sortiment noch nicht ausgelesen“, sagt SCB-Vorsitzender Tobi Baader.

Annahme der Waren am Samstag

Die Verkaufsartikel, die in gutem, sauberen und gebrauchsfähigen Zustand sein sollen, werden am Samstag, 15. Oktober, von 13.30 bis 17 Uhr angenommen und ausgezeichnet. Bei der Annahme wird ein Euro Annahmegebühr pro Artikel erhoben. Für jeden verkauften Artikel erhält der SCB zehn Prozent, jedoch mindestens einen Euro als Vermittlungsgebühr. „Die Erlöse, die wir an diesem Wochenende mit etwa 100 ehrenamtlichen Helfern erzielen, fließen direkt in die Förderung des Jugendskisports und sind ein wichtiger Sockelbetrag in unserer Finanzierung von Trainerfortbildungen, Trainingsbetrieb und natürlich dem dafür benötigten Material sowie der Bezuschussung der Trainings- und Kursangebote“, sagt Baader.

Jedes verkaufte Paar Ski erhält vom Skisport-Fachgeschäft Sport Roman übrigens einen Gutschein für einen Skiservice (Wachsen). Damit steht dann ungetrübtem Pistenvergnügen nichts mehr im Weg, heißt es in der Mitteilung des SCB.

Abholung erfolgt am Sonntag

Die Auszahlung und Abholung der nicht verkauften Artikel erfolgt am Sonntag, 16. Oktober, von 13 bis 15Uhr. Artikel beziehungsweise Erlöse, die am Sonntag bis 15.30 Uhr nicht abgeholt werden, gehen als Spende an den SCB.

Für Essen und Getränke gesorgt

An beiden Tagen ist für Essen und Getränke gesorgt. Die Besucher können sich am Kuchen- und Salatbuffet, beim Weißwurstfrühstück oder an der heißen Theke mit Würstchen und Steaks verköstigen. Kaffee sowie kühle Getränke runden das Angebot ab.

Weitere Informationen unter

www.skiclub-lindau.de (lz)