Musik verbindet. Das wollen die vier Lindauer Musikvereine mit einem großen Sternmarsch zeigen. Die Kapellen von Reutin, Aeschach, Ober- und Unterreitnau ziehen am Sonntag, 24. Juli, ab 18 Uhr über die Insel, um sich vor dem Rathaus zu einem gemeinsamen Konzert zu treffen. 160 Musiker wollen Freunden der Blasmusik ein unvergessliches Erlebnis bieten – und das Konzert als Auftakt für eine stärkere Zusammenarbeit verstehen.

In Lindau gibt es vier Musikvereine. Sie machen dieselbe Arbeit, die Musiker kennen sich, tauschen und helfen sich aus. Aber es gab noch nie eine Veranstaltung, die alle vier Musikvereine gemeinsam organisierten. „Das ist doch schade“, findet Claus Furchtner, Dirigent der Reutiner Musiker, und beschließt das zu ändern. Als er im Frühjahr seine Idee anderen Musikern vorträgt, sind viele begeistert, bremsen aber auch vorschnelle Erwartungen. „Das werden wir dieses Jahr nicht mehr schaffen“, hieß es immer wieder. Die Terminkalender seien voll, so viele Musiker zu koordinieren brauche Zeit und einen großen Vorlauf.

Claus Furchtner ließ sich nicht abschrecken. Und traf bei Karl Meßmer auf offene Ohren. Der Chef des Musikvereins Aeschach-Hoyren hat reichlich Fest- und Organisationserfahrung. Und er weiß, dass man manche Dinge einfach anpacken muss. „So lange zu diskutieren, bringt nichts“, findet Meßmer. Seine Marschroute lautete daher: „Dass müssen wir im Juli noch durchbringen.“

Die Musiker aus Reutin, Aeschach, Ober- und Unterreitnau spielen mit. 160 Musiker werden am Sonntag auf der Insel erwartet. Zunächst geben sie ihr Können getrennt, dann gemeinsam zum Besten. Geplant ist, dass die Musiker der vier Vereine ab 18 Uhr aus unterschiedlichen Richtungen, von der Schaf-, Bürster-, Salz- und Krummgasse, musizierend vors Rathaus ziehen. Wenn dort alle angekommen sind, werden sie sich zu einer Gesamtkapelle aufstellen und vier Stücke gemeinsam spielen – jeder Dirigent darf ein Stück dirigieren. „Zum Auftakt gibt’s den Bayerischen Defiliermarsch“, verrät Meßmer.

Über der Aufstellung hat Claus Furchtner am längsten gegrübelt. „Der schwierigste Teil ist, dass jeder seinen Platz findet“, sagt er lachend. Die Musiker müssen sich schnell nach Register zusammenstellen. Die Frage, wie er wen am besten platziert, damit auch alle genug beim gemeinsamen Musizieren voneinander mitbekommen, dafür hat er einen bunten Plan erstellt, der an alle Musiker gegangen ist. Das muss als Info reichen – eine Generalprobe gibt es nicht. „Das ist für alle Musiker spannend“, weiß Furchtner.

Im Anschluss an die vier Musikstücke ziehen die Musiker dann durch die Fußgängerzone Richtung Bahnhof, biegen in den Inselgraben ab und laufen zum Seehafen bis zum Rüberplatz, wo der Marsch in einem gemeinsamen Fest endet. Die Bewirtung übernehmen die Vereine, die sich über viele Gäste freuen.

„Wir wollen den Lindauern zeigen, was es hier an selbstgemachter Musik gibt“, sagt Claus Furchtner. Nicht in den einzelnen Stadtteilen, nicht als musikalisches Beiwerk bei großen Lindauer Veranstaltungen, sondern bei einer großen gemeinsamen. Fest steht: So eine geballte Ladung Blasmusik gab es bisher noch nie in Lindau.

Die Veranstalter verstehen den Sternmarsch auch als Tusch sein für die weitere Zusammenarbeit. „Das soll ein Beitrag sein, dass man mehr gemeinsam umsetzt“, sagt Meßmer. Es gehe auch darum, Kräfte zu bündeln, ergänzt Furchtner. „Alle Vereine haben das gleiche Ziel, aber auch die gleichen Nöte.“