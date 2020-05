Geballte Blütenpracht vor der Tagesklinik

Da der vom Psychosozialen Hilfsverein Ellipse und der Psychiatrischen Tagesklinik Lindau ausgerichtete Blümelesmarkt aufgrund der derzeitigen Corona-Lage nicht stattfinden kann, haben sich die Initiatoren etwas ausgedacht: Sie stellen täglich vor der Galerie „glatt & verdreht“ in der Fischergasse einen Tisch voller Pflanzen aus.

Mitarbeiter und Patienten der Tagesklinik haben die Blumen gespendet. Passanten und Interessierte dürfen sich an dem Tisch bedienen und Pflanzen mitnehmen oder tauschen. Sie müssen lediglich den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand einhalten. Wer möchte, darf zugunsten des Hilfsvereins Ellipse gerne eine Spende abgeben. Kunsttherapeut Mark Tunkel erläutert den Hintergrund der Aktion: „Da die Blumenmärkte und Landesgartenschauen in der Gegend abgesagt wurden, und wir unseren in der Galerie geplanten Gartenmarkt nicht wie geplant durchführen können, wollten wir eine solidarische menschen- und pflanzenfreundliche Aktion in coronagebeutelter Zeit starten.“