Gebäude bei Autounfall beschädigt

Bei einem Autounfall am Mittwochnachmittag wurde auch ein Gebäude beschädigt.

Wie die Polizei mitteilt, wollte der 20-jähriger Fahrer eines Lieferwagens am Mittwochnachmittag vom Oberreutiner Weg nach rechts in die Steigstraße einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von links heranfahrenden 70-jährigen Autofahrers und stieß frontal gegen dessen rechte Fahrzeugseite. Verletzt wurde niemand. An dem Lieferwagen entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro. Das andere Auto war vorn rechts so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden dürfte hier laut Polizei etwa 3000 Euro betragen. Zudem wurde durch den Verkehrsunfall die Fassade des angrenzenden Gebäudes beschädigt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.