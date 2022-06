Gast betrinkt sich in Lindauer Kneipe und bedroht Kellner mit einem Messer

Er betrinkt sich und wird dann aggressiv: Weil ein Gast in einer Lindauer Kneipe nicht gehen will, zückt er ein Messer. Er beruhigt sich erst, als die Polizei in der Tür steht.

Mann wird aggressiv

Mit einem „äußerst unangenehmen Gast“ musste sich ein Kellner am Montagabend gegen 17.20 Uhr in einer Gaststätte im Inselgraben beschäftigen. Wie die Polizei berichtet, trank ein 58-Jähriger alkoholische Getränke und bezahlte diese auch. Als der Kellner ihn aufforderte, das Lokal zu verlassen, wurde der Mann immer aggressiver und zog ein Taschenmesser aus seiner Tasche.

Laut Polizei konnte der Kellner dem angetrunkenen Gast das Messer aus der Hand schlagen. Danach verständigte er die Lindauer Polizei.

Die Polizei ermittelt weiter

Die Polizisten der zwei Streifen führten den Randalierer dann aus dem Haus. Die Beamten nahmen ihm das Messer ab. „Dieses kann er dann wieder bei der Polizei abholen, wenn er nüchtern ist“, schreibt die Polizei. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.