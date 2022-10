Gasgeruch ruft die Feuerwehr auf den Plan

Am Montagvormittag gegen neun Uhr musste die Lindauer Feuerwehr in die Lugeckstraße ausrücken. Der Sozialdienst forderte die Feuerwehr zur Türöffnung an, nachdem die Bewohnerin die Wohnungstür nicht öffnete. Kurz nach Eintreffen von Feuerwehr und Rettungsdienst öffnete die Bewohnerin nach mehrmaligem Klopfen aber doch noch die Wohnungstüre, sodass die Kräfte ohne weiterem Eingreifen wieder abrücken konnten. Im Einsatz war laut Bericht der Freiwilligen Feuerwehr Lindau die hauptamtliche Wachbesatzung

Am Sonntagvormittag um kurz nach neun Uhr wurde dann eine Gruppe des Löschzugs Hauptwache in den Hammerweg gerufen. Über die Polizei wurde Gasgeruch in einer Wohnung gemeldet, woraufhin die Feuerwehr ausrückte. Bei der Erkundung durch den Einsatzleiter vor Ort konnten keine Anzeichen auf einen Gasaustritt festgestellt werden. Parallel erfolgte Messungen ergaben ebenfalls keine Gaskonzentration. Daraufhin konnte Entwarnung gegeben und der Einsatz abgeschlossen werden.Nach rund 40 Minuten rückten die Feuerwehrkräfte wieder ab. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch der