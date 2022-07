Gartenstadel geht in Flammen auf

Aus noch unbekannter Ursache geriet am Montag, 25. Juli, gegen 12.30 Uhr in Lustenau in der Binsenfeldstraße ein Gartenstadel in Brand. Wie die Polizei informiert, griff das Feuer schnell auf den Dachstuhl eines angrenzenden Hauses über.

Ein weiteres Haus konnte von der Feuerwehr vor größerem Schaden bewahrt werden. Die Anrainer der Häuser verließen rechtzeitig die Gebäude und blieben unverletzt. Die Brandexperten des Landeskriminalamtes haben mit den Ermittlungen zur Brandursache begonnen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Im Einsatz standen die Feuerwehren Lustenau und Dornbirn mit 15 Fahrzeugen und etwa 100 Einsatzkräften, die Rettung Lustenau mit zwei Fahrzeugen sowie sechs Sanitätern und vier Fahrzeuge der Bundespolizei mit neun Beamten.