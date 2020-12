Gartenschau: Mitarbeiter spenden Karten

Unter dem Motto „Gartenschau für alle“ spenden die Mitarbeiter der Natur in Lindau gGmbH 30 Tageskarten an einkommensschwache Menschen in Lindau. Initiiert wurde die Aktion vom Freundeskreis „Natur in Lindau“.

Wie es in einer Pressemitteilung der Lindau gGmbH heißt, verzichteten die Mitarbeiter auf einen Teil ihres Weihnachtsgeldes und spenden stattdessen 30 Tageskarten der Gartenschau für den guten Zweck. „Es freut mich sehr, dass die Gartenschau-Belegschaft sofort bereit war, Karten für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen“, sagt Christiane Norff, die Freundeskreis-Mitglied ist und durch ihre Arbeit als Insolvenz- und Schuldnerberaterin auf die Idee gekommen ist: „Diese Karten schenken wir Personen und Familien, die sich einen Eintritt nicht leisten könnten und sich so ausgeschlossen fühlen“, so Norff weiter.

Gemeinsam mit Freundeskreis-Vorstand Uli Kaiser hat sie die Karten im Gartenschau-Büro entgegengenommen. „So muss sich bei der Gartenschau Lindau niemand ausgeschlossen fühlen. Das ist eine tolle Geste“, findet auch Kaiser.