Gartenschau Lindau: Der Luitpoldpark soll zur Ruhezone werden

Auf der Hinteren Insel sollen künftig Aktive ebenso Platz finden wie Menschen, die Erholung und Entspannung suchen. Der Luitpoldpark ist dabei als Ruhezone vorgesehen.

Viel ändern müsse die Stadt in dem Park nicht, erklärte Meinrad Gfall bei der Führung durch die Bereiche der künftigen Gartenschau. Denn im Rahmen der Sanierung der Luitpoldkaserne habe die Stadt bereits viele Tonnen Altlasten aus dem Boden geholt. Denn aus dem Kern der Industrialisierung Lindaus vor 150 Jahren ist inzwischen ein Park geworden, dem man nicht ansieht, dass dort früher ein Gaswerk standen und Züge abgestellt wurden.

Damit man nicht alle Schadstoffe aus dem Boden holen und teuer entsorgen musste, hat Lindau damals in Zusammenarbeit mit Fachbehörden einen Teil dringelassen. Dafür war allerdings das Aufbringen einer undurchdringlichen Lehmschicht nötig, so dass kein Wasser mehr in diese Schichten gelangt. Das verhindern ein Ausfließen in den Bodensee.

Das hat aber auch Folgen für die Pflanzen oben. Gfall berichtet von erheblicher Staunässe, da das Wasser kaum abfließt. Als Folge gedeihen nicht nur die Pflanzen im Bereich der Bodenseeklinik und beim Wund-Wohnhaus schlecht. Die Stadt darf auch nicht überall einfach Bäume pflanzen, denn auch Wurzeln dürfen die Lehmschicht nicht beschädigen.

Den Bereich hinter der Eilguthalle kann die stadt erst nach der Gartenschau in einen Park verwandeln, da die Bahn AG erst dann Schienen abbaut. Schon vorher wird aber der Schützinger Weg soweit möglich zu einer breiten Promenade. (Foto: cf)

Andererseits seien große Veränderungen in dem Bereich auch gar nicht nötig, erklärte Gfall. Die Stadt werde allerdings den Hofbereich der Luitpoldkaserne zu einer Blühwiese umgestalten. Dort soll ein Paradies für Bienen und andere Insekten entstehen, denn auf der Wiese liegt sowieso fast nie jemand. Anders ist ist weiter vorne. Zum See hin sollen aber vor allem solche Lindauer und Gäste einen Platz finden, die ihre Ruhe haben wollen. Denn Aktionen und Lärm sind im Bereich des künftigen Bürgerparks geplant, wo sich heute der Seeparkplatz befindet. Damit finden beide Zielgruppen auf der Hinteren Insel ihren Platz, ohne dass sie sich gegenseitig stören.

Unklar ist noch, wie die Stadtgärtnerei Spuren der Bahngeschichte hervorheben wird. Gfall ist aber sicher, dass das passieren sollte. Unklar ist auch noch, welche Rolle die historischen Werkstätten der Bahn bei der Gartenschau spielen werden.

Schützinger Weg wird zur Promenade ausgebaut

Sicher ist dagegen, dass der Schützinger Weg zu einer breiten Promenade werden soll. Derzeit verhandele die Stadt mit der Bahn wegen der dafür nötigen Grundstücke im Anschluss an den bestehenden Weg. Weil die Bahn im Bereich hinter der Eilguthalle die Schienen erst nach der Gartenschau abbaut, kann die Stadt die Planung zunächst nicht vollständig umsetzen. Später soll es dort auch einen Park geben, der so hergerichtet wird, dass dort auch Veranstaltungen stattfinden können. Der Schützinger Weg soll so breit werden, dass auch am Ufer noch ein Biergarten oder Café möglich ist.

Die Bauarbeiten in diesem Bereich beginnen im November. Für eine Weile lassen sich Sperren nicht vermeiden, sagte Gfall. Insgesamt sei die Stadt aber bestrebt, die Einschränkungen so knapp wie möglich zu halten. Und entgegen der andernorts üblichen Praxis öffnet Lindau zumindest diesen Bereich im kommenden Jahr und nicht erst zur Gartenschau.