Gartenschau Lindau begrüßt 70 000 Besucherin

Am Donnerstag hat auf der Gartenschau in Lindau die 70 000 Besucherin begrüßt werden können. Irina Scherl aus Sigmarszell besuchte die Gartenschau am Nachmittag gemeinsam mit ihren Söhnen, wie die Natur in Lindau gGmbH mitteilt.

Besonders freue sich die Familie auf das Kinderangebot an der kunterbunten Spieleland-Wiese und auf den Spielplatz „Gratwanderung“. „Diesen haben wir schon während der Bauphase immer wieder beobachtet und können es jetzt kaum erwarten“, sagte Scherl. Die Familie besuchte die Gartenschau am Donnerstagnachmittag zum ersten Mal. „Wir wollten uns das Gelände heute einfach mal anschauen, kommen aber sicher öfter.“

Gartenschau-Geschäftsführerin Claudia Knoll überreichte Familie Scherl zur Feier des Tages einen Blumenstrauß und einen Verzehrgutschein in Höhe von 50 Euro. Die Freude über die 70 000 Besucherin ist bei Knoll groß: „Wir freuen uns sehr, dass die Gartenschau in Lindau von Familien und sportbegeisterten Jugendlichen so toll angenommen wird.“

Die Gartenschau Lindau ist noch bis zum 10. Oktober geöffnet und steht unter dem Motto „Gartenstrand – vom Berg zum See“. Die Kassen sind täglich von 9 bis 19 Uhr besetzt. Weitere Informationen gibt es unter www.lindau2021.de