Gartenschau Lindau: Auszubildende bauen eigenen Themengarten

Auf der Gartenschau in Lindau, 20. Mai bis 26. September, präsentieren die Landschaftsgärtner das Thema Artenvielfalt einem breiten Publikum. Gebaut wird der Themengarten „Biodiversität im Garten“ von Auszubildenden im Garten- und Landschaftsbau. Nach dessen Fertigstellung erfahren Eigenheimbesitzer, wie sie in ihrem „grünen Wohnzimmer“ zum Schutz und Erhalt der Flora und Fauna beitragen können. Das teilen die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung mit.

Der Bau des Themengartens erfolgt durch mehrere angehende Landschaftsgärtner im Rahmen ihrer Ausbildung beim Fachbetrieb Garten- und Landschaftsbau Weißmüller aus Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz. Unterstützung erhält der Betrieb von der Firma Herrhammer – Gärtner von Eden aus Heimenkirch. Herrhammer beteiligt sich außerdem mit dem eigenen Mustergarten „Birkenflüstern“ an der Gartenschau in Lindau. Gesamtverantwortlich für das Gemeinschaftsprojekt ist der Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern (VGL Bayern), der die Arbeiten koordiniert.

Beim Eintritt in den Garten empfangen eine Duftesche und eine Totholzhecke, die als Rückzugsort für Insekten und Säugetiere dient, den Besucher. Ein Weg führt anschließend links in den organisch angelegten Bereich und stößt auf eine Staudenbepflanzung. Dann zieht sich ein Pflasterweg durch eine Blumenwiese und vorbei an einer Blasenesche – bis er schließlich an einer Terrasse endet. Daneben befindet sich ein Steinhaufen aus Findlingen für sonnenhungrige Tiere. Dagegen begleitet eine Hainbuchenhecke den Gang rechts in den geometrisch angelegten Gartenteil. Neben einer Müllcontainerbox mit Dachbegrünung leiten Trittsteinplatten den Besucher über eine Kräuterrasenfläche, hin zu einer weiteren Terrasse aus Naturstein. Eingerahmt wird der Platz von einer begrünten Trockenmauer und einem Quellstein mit Wasserpflanzen als Feuchtzone. Darüber hinaus sorgt ein Sommerflieder für eine angenehme Atmosphäre.

Weitere Stauden ergänzen die beiden Gartenbereiche. Dazwischen bildet ein Staketenzaun aus Kastanienholz die natürliche Abgrenzung. Außerdem dienen Wurzelstöcke als Sonnenplatz, Versteckmöglichkeit und Nahrungsquelle für Insekten und Reptilien. Nach Abschluss der Bautätigkeiten vermittelt die Ausstellungsfläche „Biodiversität im Garten“, wie sich auf kleinstem Raum der Artenschutz umsetzen lässt. Daraus ergeben sich zudem mannigfaltige Vorzüge für den Eigenheimbesitzer: Das blühende Leben sorgt nicht nur für ein besseres Mikroklima rund um das Haus, sondern zieht Bienen, Hummeln und Schmetterlinge an. Durch Insektensummen und Vogelgezwitscher entsteht eine ganz besondere Wohlfühlatmosphäre, die den Hausgarten zur Gartenoase macht.