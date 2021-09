Gartenschau lädt zum Zirkusfest ein

„Hereinspaziert“ heißt es am Sonntag, 12. September, auf der Gartenschau. Dann wird aus dem Gartenstrand auf der Hinteren Insel eine große Zirkusmanege mit Clowns, Akrobaten und viel Musik.

Dabei geht es im Bürgerpark los. Denn ab 14 Uhr dreht sich dort ein Karussell für die jüngeren Besucherinnen und Besucher. Sie finden auch am Kinderzirkuszelt von 11 Uhr laut Pressemitteilung an die Möglichkeit zum Spielen und Basteln. Zudem verwandelt sich die Spielelandwiese in einen bunten Mitmach-Zirkus und das Ravensburger Spieleland präsentiert sich mit passenden Mal- und Spielangeboten.

Aber was wäre ein Zirkus ohne Clowns? Das Clownsduo Minuusch tritt um 14 Uhr auf der Radio 7-Terrasse auf. Danach werden die komischen Zwei über die Gartenschau ziehen, um dann um 16.30 Uhr ihre Show noch einmal auf der Schützinger Bühne zu präsentieren.

Die Radio 7-Terrasse gehört von 16.30 Uhr an der Black Bottom Skiffle Group aus München. Seit 1970 verwandelt die Band jede Konzertbühne in einen Western-Saloon. Am Kiosk spielt dann von 18.30 Uhr an die Band Home Street, bevor es um 20 Uhr dann zu einem brennenden Abschluss kommt. Die Feuergötter präsentieren im Bürgerpark von 20.30 Uhr an ihre Show Helios.

Bereits am Freitag und Samstag finden auf dem Gartenschaugelände die Nachhaltigkeitstage statt. Musikalischer Abschluss wird hier ein Konzert mit Grupo Sal sein. Sie präsentieren am Samstag, 11. September, ab 18 Uhr „Horizontes“.