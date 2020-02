Gartenschau informiert über aktuelle Planungen

Unter dem Motto „Die Gartenschau kommt. Ein Gewinn für Lindau“, veranstaltet die Natur in Lindau gGmbH Informationsveranstaltungen in den Lindauer Stadtteilen. Die Gartenschau-Geschäftsführer Claudia Knoll und Meinrad Gfall informieren dabei laut Pressemitteilung über die aktuellen Planungen, geben Einblicke in die weiteren Entwicklungen der Gartenschau in Lindau und beantworten offene Fragen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Die Termine sind wie folgt: Dienstag, 11. Februar, 19 Uhr Liberatushaus in Oberreitnau; Donnerstag, 13. Februar, 18 Uhr, Kolpingakademie Aeschach; Mittwoch, 19. Februar, 19 Uhr, Altes Rathaus in Reutin; Donnerstag, 20. Februar, 19 Uhr, Rädle Brög in Schönau; Montag, 9. März, 19 Uhr, Freie Schule Insel.