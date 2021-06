Gartenschau gibt Einlasskarten für Kabaräh aus

Da kann das Kabaräh nicht schweigen: Im Land blühen Fake-News und auf der Hinteren Insel die Blumen auf der Gartenschau. Die Lindauer Satireinstitution um Götz Rauch gastiert gleich vier Mal auf der Radio 7-Terrasse der Gartenschau.

Am Mittwoch, 30. Juni, Freitag, 2. Juli, Mittwoch 14. Juli und Freitag 16. Juli, heißt es „Ein Ranzen voll Bilanzen“. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Da aus Gründen der Pandemiebekämpfung nur 300 Sitzplätze im Bühnenbereich möglich sind, gibt es Einlasskarten, die jeweils nur zusammen mit einer Dauer- oder Tageskarte gelten. Interessierte können diese Einlasskarten für die ersten beiden Termine am Freitag, 25. Juni, zwischen 12 und 14 Uhr am Eingang-Nord abholen. Dort werden jeweils 150 Tickets verfügbar sein. Die anderen 150 Tickets vergibt die Gartenschau auf Anforderung per E-Mail unter kultur@lindau2021.de. Pro Person gibt es höchstens vier Einlasstickets.

Ausgabetermin für die beiden Auftritte am 14. und 16. Juli ist dann am 7. Juli ebenfalls von 12 bis 14 Uhr am Eingang-Nord und auch wieder per E-Mail.