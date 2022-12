Gartenhütte zerstört: Schon wieder brechen Unbekannte eine Hütte in Lindau auf

In Lindau wurde schon wieder in ein Gartenhaus eingebrochen und vieles zerstört. Das ist nicht das erste Mal. Auch im November sind Unbekannte in Hütten eingestiegen und haben Chaos hinterlassen. Die Eigentümer waren fassungslos.

Unbekannte haben an einem Gartenhaus bei den Schrebergärten am Aeschacher Ufer die Scheiben eingeschlagen und sind eingestiegen. Wie die Polizei berichtet, muss der Vorfall zwischen Sonntag, 11. Dezember, und vergangenen Sonntagnachmittag passiert sein. Ein Nachbar des Gartenhausbesitzers bemerkte am Sonntagnachmittag die kaputte Scheibe und rief die Polizei.

Spielzeugpistole vor Hütte gefunden

Die Täter beschädigten einige Gegenstände, wie es in der Pressemitteilung heißt. Vor der Hütte fanden die Beamten eine Spielzeugpistole. Ob diese zum Inventar des Gartenhauses gehört oder von den Tätern mitgebracht wurde, weiß die Polizei noch nicht. Auch wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Das wisse man erst, wenn die Besitzer aus dem Urlaub zurück sind.

Bei einem ähnlichen Vorfall Anfang November im Pulvertobelweg haben Unbekannte eine Hütte komplett zerstört. Der Schaden wurde auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Besitzer und Mieter der Hütte äußerte sich im LZ-Gespräch damals fassungslos. Die Polizei ging davon aus, dass die Täter aus „blindem Vandalismus und Zerstörungswut“ gehandelt haben.

Quad ist immer noch weg

Auch in der Röntgenstraße, im Hammerweg und ein zweites Mal im Pulvertobelweg war es Anfang November zu ähnlichen Fällen gekommen. Von einem Grundstück im Pulvertobelweg wurden laut Polizei ein Quad geklaut, das bis heute nicht wieder gefunden wurde. Insgesamt wurden laut Polizei fünf Fälle zu erheblichen Sachbeschädigungen in Gartenhäusern und einer Lagerhalle angezeigt.

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter der Telefonnummer 08382/9100 an die Lindauer Polizeiinspektion wenden.