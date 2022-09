Gartenbesitzer für „Tag der offenen Gartentür“ gesucht

Wer seinen Garten der Öffentlichkeit präsentieren möchte, hat nächstes Jahr wieder Gelegenheit dazu: Am 25. Juni ist in Bayern der „22. Tag der offenen Gartentür“. Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer aus dem Lindauer Landkreis können sich an der Aktion beteiligen und ihre Gartentore von 10 bis 17 Uhr für Besucherinnen und Besucher öffnen, teilt eine Sprecherin des Landratsamtes Lindau mit.

Wer interessiert ist, kann sich bis zum 31. Oktober bewerben. Der „Tag der offenen Gartentür“ soll sowohl Gartenbesitzern als auch Besuchern die Möglichkeit bieten, Kontakte zu knüpfen, Garten-Erfahrungen auszutauschen und interessante Anregungen zu erhalten, so die Sprecherin. Veranstaltet wird der Tag vom Schwäbischen Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege mit seinen Kreis- und Ortsverbänden, den schwäbischen Kreisfachberatern für Gartenkultur und Landespflege an den Landratsämtern sowie der Abteilung Gartenbau des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg.

Weitere Informationen zum „Tag der offenen Gartentür“ gibt Bernd Brunner, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege, unter der Telefonnummer 08382/270380 oder per Email an bernd.brunner@landkreis-lindau.de.