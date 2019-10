Gardi Hutter: Komisches Theater ohne Worte

Das Theater Lindau eröffnet am Mittwoch, 16. Oktober, seinen Entdecker-Ring mit Gardi Hutter, der großartigen Clownin. Sie ist mit ihrem neuen Stück „Gaia Gaudi“ zu Gast. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Glücklicherweise sterben wir. Es gäbe sonst nirgends freie Sitzplätze! Der Tod schafft Raum für nachfolgende Generationen und ermöglicht so Verlebendigung. Gardi Hutter, alias Hanna, hat Übung im Sterben. In bisher acht Stücken war sie am Schluss sieben Mal tot. In Gaia Gaudi ist sie gleich von Anfang an tot. Das Publikum versteht das sofort, nur Hanna nicht. Von so etwas Unwichtigem lässt sie sich nicht aufhalten. Man sagt, dass die Seele eines Verstorbenen noch eine Weile im Raum bleibt. Hannas Seele flattert so unbeschwert und unbeeindruckt, dass der Körper sie genervt packt und hinüber bugsiert: für Gläubige in eine andere Welt, für Wissenschaftler in einen anderen Zustand und für Theaterleute in eine andere Fantasie.

In „Gaia Gaudi“ geht es um Wurzeln und Flügel, heißt es in der Ankündigung. Um Beständigkeit und Erneuerung. Um den großen Strom von Generationen, die stetig das Leben weitergeben – und sich ab und zu auch auf die Köpfe hauen. Diese Geschichte wird von einer Clownin, einer Sängerin, einer Tänzerin und einem Perkussionisten erzählt – da sind Überraschungen unausweichlich. So wie im wahren Leben.