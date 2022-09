„Ganz anderer Spirit“: EV Lindau Islanders sind zufrieden mit der Vorbereitung

Drei Siege und drei Niederlagen – das ist die Testspielbilanz der EV Lindau Islanders. Auch bei den Pleiten zeigten die Inselstädter dabei meist eine engagierte Leistung. So wie auch bei der Generalprobe am vergangenen Sonntag gegen die Tölzer Löwen. Am Familientag bei freiem Eintritt und einem bunten Rahmenprogramm sahen die 352 Besucher in der Eissportarena unterlag der EVL nur hauchdünn mit 3:4 nach der Verlängerung.

Bis zur 52. Minute sah es sogar nach einem perfekten Testspielwochenende aus. Die Lindauer schlugen am Freitag den Bayernligisten VfE Devils Ulm/Neu mit 5:3 und zwei Tage später führte das Team von Trainer Stefan Wiedmaier acht Minuten vor der Schlusssirene mit 3:1. Bad Tölz aber schaffte noch den Ausgleich und in der Verlängerung glückte dem DEL2-Absteiger in Überzahl das 4:3. Dabei profitierten die Gäste laut EVL-Mitteilung „von einer kleinlichen Zwei-Minuten-Strafen gegen Lindau“.

Zuschauer applaudieren dem Nachwuchs

Trotz eines unschönen Endes erlebten die Islanders aber insgesamt einen gelungenen Tag. Mit einer stimmungsvollen Choreografie vor Spielbeginn machten die Besucher auf die kommende Saison aufmerksam machten. Dabei spielte der Nachwuchs des EVL, die Young-Islanders, eine besondere Rolle. Die Juniorenspieler überreichten jedem einzelnen Akteur des Oberliga-Kaders das neue Heimtrikot. Obendrein wurden die diversen Nachwuchsteams in den Drittelpausen unter dem Applaus der Zuschauer einzeln vorgestellt.

Die Islanders starten am kommenden Freitag voller Optimismus in ihre siebte Oberliga-Saison. Zu Hause geht es gegen Passau (19.30 Uhr). „Wir sind zufrieden“, sagt Milo Markovic, Sportlicher Leiter des EVL, über die Vorbereitung. Die Teamchemie scheint zu stimmen, so trugen sich in den Tests gleich 16 Akteure des Kaders in die Torschützenliste ein. „Da herrscht ein ganz anderer Spirit auf dem Eis“, blickt auch der EVL-Vorsitzende Bernd Wucher hoffnungsvoll auf die neue Runde.