Gankino Circus bei den Finnen

„Bei den Finnen“ heißt das neue Programm von Gankino Circus, das sie am Samstag, 1. Oktober, auf die Bühne des Lindauer Zeughauses bringen. Ein Kulturspektakel, welches laut Pressemitteilung „als weltweit erstes Watthose, Schuhplattler und Filterkaffeemaschine auf der Bühne zusammenbringt“. Und weiter heißt es in der Vorschau blumig: „Begleiten Sie die Musiker auf ihrem Roadtrip und lernen Sie eigentümliche Bräuche wie Axt- und Grashalm-Weitwurf kennen. Finden sie heraus, welche Zauberkräfte in dem mitgebrachten roten Kanu stecken und wie Gankino Circus dem Geheimnis der finnischen Gelassenheit auf die Spur kommen.“ Gankino Circus, das ist fränkischer Rock’n’Roll und finnische Polka. Virtuose Weltmusik aus eigener Feder verschmilzt mit unkonventionellen Interpretationen alter finnischer Volkslieder oder klassischen Werken wie der „Finlandia“ des Komponisten Jean Sibelius. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Einlass ist um 19.15 Uhr. Karten zu 23 Euro, ermäßigt 19 Euro gibt es an der Theaterkasse, im Lindaupark sowie unter www.zeughaus-lindau.de und reservix.de; Restkarten stehen eventuell an der Abendkasse zum Verkauf. Foto: Sascha Herrmann