Gandalf sucht ruhigen Platz mit Gesellschaft

Der Zwerghase Gandalf ist von der Rasse her ein Löwenkopfmischling. Er ist im August ins Tierheim gekommen, da sein Partner verstorben ist. Gandalf ist sechs Jahre alt und hatte ein ruhiges Zuhause ohne großen Trubel. Der Nager ist ein ruhiger Geselle und sucht auch ein ruhiges Plätzchen für seine alten Tage. Zudem sollte er wieder Anschluss an vorhandene Gleichgesinnte finden und artgerecht gehalten werden. In seinem vorherigen Zuhause war er viel Platz gewöhnt. Zwergkanninchen können bei artgerechter Haltung acht bis zehn Jahre alt werden. Im Sommer freut sich der kleine Nager auch auf frische Luft und Auslauf mit einen schattigen und tockenen Platz im Außengehege. Tierfreunde die über ihn erfahren wollen, können sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau in Verbindung setzen unter der Nummer 0 83 82/72 3 65.