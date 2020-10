Galerie zeigt Werke von Lukas Thein

Die Galerie Skulpturale, In der Hofstatt 1, zeigt vom 17. Oktober bis 22. Mai Bilder von Lukas Thein. Vernissage der Ausstellung „Weltgartenschau in tempera“ ist am Samstag, 17. Oktober, von 11 bis 15 Uhr. Der Künstler ist an diesem Tag anwesend. Für musikalische Zwischenrufe sorgt Lukas Briggen (Alphorn, Posaune). Wieviel „Möglichkeitssinn“ muss man entwickeln, um innerhalb der Auswahl einer Farbpalette malerisch eine „Echtheit“ auch dann noch erhalten zu können, wenn die Wahl der verwendeten Farben sich längst nicht mehr am Wirklichkeitsgefüge exakter Wiedergabe orientiert. Treffender als wiedererkennbare Genauigkeit im Objekt ist Gewissenhaftigkeit im seelischen Ausdruck. Hervorgerufen wird ein solcher Ausdruck durch die Farbe.