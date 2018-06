Galerie zeigt „Kleine und Mittlere Formate“

Die Galerie „Haus Marililla“ in Sigmarszell, Egghaldenstraße 7, zeigt ab Samstag, 30. Juni, Werke der 2008 verstorbenen Lindauer Künstlerin Elisabeth Hummler. Unter dem Titel „Kleine und Mittlere Formate“ zeigt Galeristin Mathilde Recksiek Bilder des vielseitigen Schaffens Hummlers wie Malerei, Zeichnung, Lithographie und Monotypie, einer Mal- und Drucktechnik die im 19. Jahrhundert Anwendung fand und nur einmalige, nicht veränderbare Exemplare ermöglicht. Die Vernissage t am Samstag beginnt um 12 Uhr. Geöffnet ist die Galerie am Wochenende von 11 bis 18 Uhr. Im Juli und Oktober können auch Termine mit Anmeldung unter Telefon 08389 / 666 vereinbart werden. Foto: Galerie