Galerie Peregrinus erteilt „Kunstfreigabe“

„Kunstfreigabe“ ist der Titel der neuen Ausstellung in der Galerie Peregrinus in Scheidegg, die Arbeiten von dem Bildhauer Uli Gsell aus Filderstadt und der Malerin Anna Huxel aus Bad Teinach Zavelstein in Baustellen-Ambiente zeigt. Beide Künstler haben laut Pressemitteilung Baustellen- und Architektur-Elemente auf ganz unterschiedliche Weise thematisiert.

Uli Gsell etwa präsentiert ein Stein-Objekt aus dem Abbruch des Stuttgarter Hauptbahnhofs, einen Travertin-Stein mit rau abgeschlagener Oberfläche, in den eine streng geometrische vergoldete Hohlform eingearbeitet ist. Daran knüpfen sich Fragen, wie: „Dürfen wir so mit dem baugeschichtlichen Denkmal in Stuttgart umgehen, dessen Wert durch die Vergoldung, dessen Form-Qualität durch die strenge und dennoch lebendige Hohlform symbolisiert wird?“ Anna Huxel beschäftigt sich mehr mit Baustellen in ihrem, in unserem Leben und den Bedrohungen und Verwerfungen, die es aushalten muss.

Improvisationen für Gitarre und Bohrmaschine

Die Musik zur Vernissage gestaltete Fridolin Mielzarek aus Weiler im Allgäu mit Improvisationen für Gitarre, Bohrmaschine und Schwingschleifer.