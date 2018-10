Gala spielt fast 9000 Euro für Wir helfen ein

Ein paar strahlende Lindauer haben sich am Freitagmorgen in der Inselhalle getroffen. Denn inzwischen liegt die Abrechnung der Wir-helfen-Gala vor, die mitsamt den Spenden fast 9000 Euro auf die Konten der LZ-Bürgeraktion gespielt hat. Anneliese Spangehl dankte für das Wir-helfen-Team den Organisatoren der Gala um LTK-Chef Carsten Holz und LZ-Redaktionsleiter Dirk Augustin. Die wiederum dankten dem Team des Lindauparks, wo am meisten Karten verkauft wurden. Der Dank aller ging an die beteiligten Künstler, die Ende September fast 900 Zuschauer in die Inselhalle gelockt hatten. Das Geld kann Wir helfen sehr gut gebrauchen, denn die Anfragen von Hilfsbedürftigen reißen nicht ab. Umso mehr freuen sie sich über den Erlös der Gala (von links): LZ-Redakteurin Julia Baumann, eine der Moderatorinnen der Gala, Oberbürgermeister Gerhard Ecker sowie (vorne) das Wir-helfen-Team mit Georgina Berge, Anneliese Spangehl, Barbara Krämer-Kubas und Gerhard Moll sowie Jürgen Rockstroh vom Lindaupark. Hinten freuen sich LTK-Chef Carsten Holz und LZ-Redaktionsleiter Dirk Augustin. Auf dem Bild fehlt Jürgen Widmer, der bei der Gala als zweiter Moderator durch den Abend geführt hat. Foto: Gabriel Bock