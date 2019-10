Götz Alsmann bringt Rom in die Inselhalle

Es ist eine Hommage an Italien und für Fans der italienischen Schlager der 50er und 60 Jahre ein reines Eldorado: Götz Alsmann übersetzt die italienischen Evergreens ins Deutsche und arrangiert sie auf seine ganz eigene, jazzige Art. Der Sänger und Pianist bietet mit seiner Band, bestehend aus drei Schlagwerkern und einem Kontrabassisten, ein musikalisch beeindruckendes Feuerwerk, das die schmalzigen Schlagertexte in einen Sternenregen aus rosarotem Zuckerguss und rhythmischer Brillanz verwandelt. Auf seiner Reise „Götz Alsmann … in Rom“ verschmolz der witzige und gutgelaunte Entertainer Schlager und Jazz und nahm das begeisterte Lindauer Publikum mit in die kulturelle Atmosphäre Italiens.

Schon der Anblick der fünf Männer mit ihren blau-lila gestreiften Anzügen auf der Bühne sorgte für gute Laune. Götz Alsmann selbst amüsierte das Publikum, wenn er mit köstlicher Ironie über die vorherrschenden Italien–Klischees plauderte. Dabei ließ er jedoch keinen Zweifel aufkommen an seiner Bewunderung für die hinreißende Musik und das charmante „Dolce Vita“, das sich in italienischer Lebensfreude und Begeisterungsfähigkeit ausdrückt.

Als musikalische Programmvorlage dienten Alsmann die preisgekrönten Schlager der seit 1951 stattfindenden italienischen Schlagerfestspiele in San Remo. Da war von „Azzuro“ über „Marina“ und „Volare“ bis hin den Capri-Fischern alles dabei. Besonders „Che bambola“, das der von ihm verehrte und durch einen Autounfall viel zu früh verstorbene Sänger Fred Buscaglione gesungen hatte, zeigte, wie viel Jazz und Swing bereits in den frühen Schlagern versteckt war – eine rhythmische Entdeckung, die Alsmann mit seiner Band herausarbeitete und auf hohem musikalischen Niveau verfeinerte.

Der fantastische Pianist und sein großartiges Pendant Altfried Maria Sicking am Vibraphon, Glockenspiel und Xylophon ergänzten sich instrumental so harmonisch, dass man stundenlang diesem musikalischen Geben und Nehmen hätte zuhören können. Unterstützt wurde der akustische Genuss von der empathischen Rhythmus-Truppe mit Ingo Senst am Kontrabass, dem Schlagzeuger Rudi Marhold und dem Percussion-Spezialisten Markus Passlick.

Bereits zum dritten Mal widmete sich Alsmann auf einer Reise den Schlagern früherer Jahrzehnte und spielte die Werke in berühmten Studios ein. In Italien war es das alte Studio des Italo-Western Filmkomponisten Ennio Morricone. Auch über Land und Leute erzählte der schnell sprechende Unterhalter Alsmann anrührende und witzige Geschichten. Es war ein Abend rund um Bella Italia in allen Facetten: molto piacevole (echt schön).