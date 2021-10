Fußgängerin leistet Erste Hilfe

Eine aufmerksame 25-jährige Fußgängerin aus Leipzig hat am Montagabend gegen 21.15 Uhr einen in einem Café in der Lindauer Fischergasse liegenden bewusstlosen 47-jährigen Mann bemerkt. Nachdem die Frau bei einem Nachbarn klingelte, konnte die Tochter des Mannes erreicht werden. Diese schloss dann das Café auf, dem auf dem Boden liegenden Mann konnte dann geholfen werden, wie die Polizei berichtet. Nach Verständigung des BRK mit Notarzt wurde der Mann, der erheblich alkoholisiert war, ins Lindauer Krankenhaus gebracht. Vermutlich durfte auch seine Alkoholisierung zum Sturz geführt haben. Verletzt wurde er nach bisherigen Erkenntnissen nicht.