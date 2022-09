Fußgängerin gerät unter Sattelschlepper und stirbt

Zu einem tödlichen Unfall kam es am Mittwoch, 14. September, um 10.31 Uhr in Lustenau. Dort fuhr ein Sattelschlepper auf der L203 in Fahrtrichtung Engel-Kreisverkehr. Verkehrsbedingt musste der Fahrer seinen Wagen abbremsen und zum Stillstand bringen. Nach ersten Erkenntnissen überquerte eine Fußgängerin unmittelbar vor dem Sattelschlepper die L203. Als sich der Fahrzeugverkehr wieder in Bewegung setzte, fuhr auch der Fahrer wieder los und übersah dabei die unmittelbar vor seinem Fahrzeug laufende Frau. Die Fußgängerin geriet unter den Sattelkraftwagen und erlitt dadurch tödliche Verletzungen. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.