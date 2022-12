Fußgänger von Auto angefahren und zu Boden gestoßen

Ein Autofahrer hat in Lustenau offenbar einen Fußgänger übersehen und angefahren. Wie die Polizei schreibt, fuhr ein 52-jähriger in Deutschland wohnhafter Mann in Lustenau mit seinem Auto auf der Dornbirnerstraße L 204 von der Schweiz kommend in Richtung Dornbirn.

Zur selben Zeit wollte demnach ein 22-jähriger Fußgänger aus der Sicht des Autofahrers von links die Dornbirnerstraße auf einem Schutzweg überqueren.

Der Autofahrer übersah den Fußgänger offenbar, sodass er ihn mit seinem Fahrzeug erfasste und zu Boden stieß. Der 22-Jährige wurde laut Polizei bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus Dornbirn gebracht.