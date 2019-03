Full House für Georg Ringsgwandl und Band

Georg Ringsgwandl und seine Band haben sich am Montagabend in die Herzen der Zuschauer gesungen und gespielt. Vor sieben Jahren gastierte Ringsgwandl im Zeughaus, jetzt ist er aus Anlass seines 70. Geburtstages auf Tournee und machte Halt im Stadttheater. Auf Einladung des Vereins Zeughaus und in Kooperation mit dem Kulturamt präsentierte der selbst ernannte „Multidilettant“ sein aktuelles Album „Andacht & Radau“.

Die Bühnennebel (nicht die von Avalon) ziehen schon ihre Kreise, während die Besucher im fast ausverkauften Stadttheater noch ihre Plätze suchen. „Schön, vor so einem vollen Saal zu stehen“, sagte Stefan Fürhaupter. Denn im Zeughaus hätte dieses Konzert so nicht stattfinden können. Zu verdanken sei Rings-gwandls Zusage den Beziehungen von Karl-Heinz Brombeis, der ihn bereits vor sieben Jahren nach Lindau geholt hatte. Jetzt, im glattgebügelten Anzug mit Hut (im ersten Set) empfing ihn tosender Applaus. Zusammen mit Gitarrist Sebastian Schwarzenberger, Drummer Tommy Baldau und Bassist Christian Diener, die sich in jeder musikalischen Lebenslage – sei es Blues, Pop, Rock, Punk, Folk oder Country – in Bestform gaben. Wechselt Ringsgwandl doch gern die Genres. Darin ist er ein Meister ebenso wie im Erzählen absurder Geschichten, die man glauben darf oder auch nicht.

Alte Sachen, die ihm am Herzen liegen

Wenn er sich an den Tisch vor seine Zither setzt, in einem Kauderwelsch aus Englisch „It´s all about Zither here“ palavert, denn das sei das Instrument, mit dem er sozialisiert wurde. Um bei Hazel Dickens anzulanden, einer 1925 geborenen amerikanischen Singersongwriterin und Frauenrechtlerin, die sich mit Marilyn Monroe und Ringsgwandls Mutter – man höre und staune – oben im Himmel vergnügt. Von alten Briefen und verblichenen Fotos, die er nie mehr anschauen würde, erzählt der Song „Nur ein paar alte Sachen“, mit dem er einen soften Einstieg auf die Bretter legt. Nur wäre Ringsgwandl nicht Ringsgwandl, der erst mal ordentlich die steifen Glieder reckt und vorbei ist’s mit der Ruhe. Sein Abgesang auf Handy, Fernsehen, Laptop und Co kommt smart und doch so fetzig rüber, dass kein Zweifel an seinem Sinn für „das ganz normale digitale Proletariat“ übrig bleibt. „Alles supergünstig, aber 'n bisschen fad“, nur fad ist an diesem instrumentalen Drive, den die Band mit riskanten Gitarrengigs zu sattem Bass und zupackendem Drumset performte, nichts.

Am 15. November in Bad Reichenhall geboren, mit Stationen in Würzburg, München und Garmisch-Partenkirchen, lebt Georg Ringsgwandl heute am Staffelsee. Bis in die 1980er Jahre war er hauptberuflich als Kardiologe am Klinikum Garmisch-Partenkirchen tätig, sattelte dann mit seinem ersten Album „Das Letzte“ (1986) endgültig um. Seitdem ätzt er sich quer durch die ganz normalen Alltagsphänomene, wofür es reihenweise Kleinkunst-, Kabarett- und Kulturpreise hagelte. Der aktuelle Tourtitel ist Programm. „Wuide unterwegs“ ist er in Richtung schräg Anarchischem, das er ungeheuer lässig und trocken humorvoll in niederbayrischem Dialekt unter die Leute bringt. Aber bitte immer nur „einen Song zur gleichen Zeit mit ausgesuchten Fachkräften“.

Ringsgwandl frotzelt auf hohem Niveau und dennoch trifft sein Spott alles und jeden. In Songs wie „Gerechtigkeit ist Illusion, dafür gibt es Religion“, wenn er einem das letzte Fitzelchen Hoffnung raubt mit „Gerechtigkeit gibt’s nur in Cowboy-Filmen.“ Oder, atemberaubend und kompromisslos, zu Beginn des zweiten Sets der Klassiker „Reiß die Hüttn weg!“ als punkiger Abgesang auf die Abrisswut in deutschen Städten. Anzug gegen Rapperkluft getauscht, kommt Ringsgwandl auf Touren und macht „Showtime“. Ballettös über die Bühne gleitend, teilt er Seitenhiebe in Richtung „Psychotherapeuten-Kasper-Tage“ aus, warum die wohl auf einer Insel stattfänden.

Richtig zu Hause fühlt er sich in groovenden Bluesrhythmen, die seiner Zeit in den 1990er-Jahren zusammen mit Gitarrist Nick Woodland entstammen. Die sich süffisant einem „kleinen Unterhosl“ widmen und sein krawalliges „I wui net Ski fahrn, aber i muaß!“ aufs Tapet bringen. Eine „Liedermacherprothese“ habe er Reinhard Mey abgekauft. Sprich einen Hocker in der Hoffnung, dass etwas überdampfe. Wie seine tiefgründige Ballade zum Schluss mit „So wia die Johr vorbeigehn, fast ohne Spur, man sieght uns garnix o, a paar Kratzer nur“.