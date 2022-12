Füssen kommt: Islanders-Heimspiel findet statt

Dem Heimspiel der EV Lindau Islanders am Sonntag steht nichts mehr im Wege. Gegner EV Füssen kann trotz der Krankheitswelle antreten – ihr Kommen kündigten sie dem Sportlichen Leiter der Islanders, Milo Markovic, an. Das „kleine Derby“, wie es die Lindauer bezeichnen, startet um 18 Uhr (live auf SpradeTV). Für die Füssener ist es die erste Partie des Wochenendes, nachdem sie keine spielfähige Mannschaft für das Duell gegen den Höchstadter EC stellen konnten. Die Islanders dagegen waren am Freitagabend planmäßig im Einsatz und mussten einen erneuten Rückschlag hinnehmen. Bei den EHF Passau Black Hawks gab es für den Vorletzten der Eishockey-Oberliga Süd eine 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)-Niederlage.

Nichts beständiger als ein Torhüterwechsel bei den Islanders. Hüteten in der Vorwoche Dominik Hattler und Dieter Geidl jeweils eine Partie den Kasten der Lindauer, begann in Passau vor 422 Zuschauern nun Förderlizenzspieler Leon Doubrawa. Der 21-jährige Goalie von den Bietigheim Steelers zeigte eine ausgezeichnete Leistung. Er hielt 49 Schüsse und wies eine Fangqoute von 94,2 Prozent auf. Passau hatte auch einen starken Rückhalt im eigenen Tor: Der 23-jährige Raphael Fössinger wehrte 47 Schüsse ab und hatte eine Fangquote von 95,9 Prozent.

Statistiken, die auf eine Offensivfreudigkeit hinweisen und Passaus Petr Bares von einem „sehr guten Spiel von beiden Seiten“ sprechen ließ. Lindaus Trainer John Sicinski war da anderer Meinung. „Ich bin nicht zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft“, betonte Sicinski auf der SpradeTV-Pressekonferenz. Seine Spieler benötigten aus seiner Sicht viel zu lange, um in der Begegnung anzukommen. „Im ersten Drittel waren wir immer noch im Bus, Passau war spielerisch und läuferisch überlegen und wir konnten froh sein, dass es nur 1:0 stand“, sagte Sicinski. Dass das Gegentor durch Carter Popoff (4.) in Lindauer Überzahl fiel, passte ins Bild. „Das darf nicht passieren“, ärgerte sich der Deutsch-Kanadier.

Lindau kämpft sich zurück und verliert doch

Im zweiten Drittel gelang Passau erneut ein früher Treffer. Jakub Cizek, hervorragend bedient von Schlauderer, blieb im Duell mit Doubrawa cool (23.). Danach „ist es ein bisschen besser geworden“, stellte Sicinski fest. Raphael Grünholz sorgte mit einem guten Schuss für den Anschlusstreffer (28.). Vor der Pause hatte Lindau noch gute Möglichkeiten auf ein weiteres Tor, kam jedoch nicht an Fössinger vorbei. Aber der Ausgleich sollte noch fallen. In der 50. Minute erzielte Kontingentspieler Ace Cowans in seinem vierten Spiel für die Islanders seinen ersten Treffer. „Wir haben im dritten Drittel 18 Minuten unser Eishockey gespielt und uns zurückgekämpft“, lobte Sicinski.

Wieder einmal traten die Lindauer die Heimreise ohne Zählbares an. Zum fünften Mal in Folge verloren die Islanders ein Auswärtsspiel in der regulären Spielzeit. Dafür zeigte sich Brett Schäfer verantwortlich. Der Passauer marschierte in die Lindauer Hälfte, wurde nur sehr zaghaft angegriffen und nutzte den Platz für einen guten Abschluss zum 3:2 (59.). „Schäfer spielt alleine gegen vier Mann und wir geben ihm Zeit bis zum oberen Bullykreis. Das ist Angst, zu verlieren“, kritisierte Sicinski. Yuma Grimm gab den Lindauern mit seiner Fünf-Minuten-Strafe wegen Ellenbogenchecks dann noch einmal die Chance, ein anderthalb Minuten Überzahl ein Tor zu erzielen. Sicinski erhöhte das Risiko, nahm Doubrawa aus dem Tor. Statt des Ausgleichs fiel aber noch das 2:4 aus Lindauer Sicht: Cizek traf drei Sekunden vor Schluss ins leere Tor. „Passau war über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft. Aber es ist bitter, wie wir verloren haben. Mir hat die Art und Weise nicht gefallen, 18 Minuten reichen nicht für Punkte“, bilanzierte Sicinski, der die lange Anreise mit dem Bus (knapp vier Stunden) nicht „als Ausrede gelten lassen wollte“.

Von seiner Mannschaft erwartet er definitiv eine Steigerung, um Füssen zu bezwingen. Mit einem Sieg könnte Lindau den Rückstand auf einen Pre-Play-off-Platz auf zehn Punkte verkürzen.