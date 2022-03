Für mehr Klimaschutz und Frieden

Die Kreisgruppe Lindau des BUND Naturschutz ruft am 25. März ab 13.30 Uhr in Lindau und in Lindenberggemeinsam mit Fridays und Parents for Future zum globalen Klimastreik auf. Weitere Demonstrationen und Aktionen in ganz Bayern geplant, teilt der BUND mit.

Anlässlich der 100-Tage-Bilanz der neuen Bundesregierung steht die Klimademo diesmal unter dem Motto „Reicht halt nicht“. „Die neue Bundesregierung ist mit durchaus ambitionierten Klimazielen gestartet. Nach 100 Tagen im Amt gilt es nun, ein erstes Zeichen zu setzen und die Ampel an diese Ziele zu erinnern. Mehr noch: Die anvisierten Maßnahmen reichen nicht aus, um uns schnell aus der Abhängigkeit von Autokraten und ihren fossilen Brennstoffen zu befreien und die Klimakrise schnellstmöglich und effektiv zu bekämpfen“, erklärt Maximilian Schuff, stellvertretender BN-Kreisvorsitzender.

Deshalb steht der Klimastreik dieses Mal auch ganz unter dem Zeichen des Krieges in der Ukraine. Schuff: „Klimaschutz und Frieden sind eng verzahnt. Wir solidarisieren uns mit den Menschen in der Ukraine. Der Krieg wirkt wie ein Brennglas auf die langjährig verfehlte und rückwärtsgewandte Energiepolitik der Regierung: Statt flächendeckender, dezentraler Energieversorgung in Bürgerinnenhand aus erneuerbaren Energien haben wir unnötigerweise auf Gas, Kohle und Öl gesetzt.“

Der aktuelle IPCC-Bericht zeige einmal mehr, wie dramatisch der Einfluss des Klimawandels bereits heute für Ökosysteme und Biodiversität, aber auch uns Menschen und Gesellschaften bereits sei.

Die Klimademo findet in verschiedenen Städten in ganz Bayern und Deutschland statt, unter anderem in Berlin und München. Im Landkreis Lindau sind Aktionen in Lindenberg am Stadtplatz und in Lindau am Karl-Bever-Platz geplant,