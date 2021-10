Für Lindaus Verteidiger Christian Ettwein ist die Saison beendet

Die EV Lindau Islanders haben schon früh in der Saison in der Eishockey-Oberliga Süd großes Verletzungspech. Am schlimmsten hat es Christian Ettwein getroffen. Der talentierte Verteidiger, der vor der Saison vom EV Landshut nach Lindau gekommen war, erlitt nach einer unglücklichen Situation im Spiel beim SC Riessersee eine Schulterverletzung und fällt laut Mitteilung der Islanders für den Rest der Saison aus. Außer Gefecht sind derzeit auch die Stürmer Dominik Piskor und Julian Tischendorf. Beide haben eine Unterkörperverletzung, wie die Islanders mitteilen.

Es gibt aber auch positive Meldungen aus dem EVL-Lazarett: Verteidiger Simon Klingler und Stürmer Florian Lüsch standen am vergangenen Wochenende nach auskurierten Verletzungen wieder im Kader und wirkten beim ersten Saisonsieg gegen Höchstadt wieder mit. Verteidiger Raphael Grünholz, der sich schon vor Saisonbeginn verletzt hatte, wird in rund zwei Wochen wieder im Kader stehen und die Defensive verstärken.

Dominik Piskor hatte seine nicht näher präzisierte Unterkörperverletzung während des Spiels gegen die Blue Devils Weiden erlitten. Der 29 Jahre alte Stürmer fällt voraussichtlich noch zwei Wochen aus. Stürmer Julian Tischendorf zog sich ebenfalls eine Unterkörperverletzung zu. Wie lange der 24-Jährige ausfällt, ist noch offen, weil der abschließende Arztbefund noch nicht vorliegt. Sowohl bei Piskor als auch Tischendorf hoffen die Verantwortlichen der Islanders auf eine schnelle Genesung. Man wolle in beiden Fälle aber kein Risiko eingehen, heißt es beim EVL.

Unabhängig vom Heilungsprozess sondieren die Islanders derzeit den Spielermarkt. Das ist in dieser Phase der Saison allerdings eine ausgesprochen schwere Aufgabe. „Der Markt ist nahezu leergefegt“, teilen die Lindauer mit. Dennoch bemühen sich die Islanders um Alternativen, um die Ausfälle zu kompensieren.