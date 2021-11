Für eine positive Zukunft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine aktuelle Spendenaktion zugunsten der von der Flutkatastrophe betroffenen Menschen an der Ahr zeigt, dass Rotary über zuvor geleistete Soforthilfen hinaus auch weiterhin am Ball bleibt. „Wir denken an Euch und bleiben bei Euch!“, so die Clubpräsidentin Dr. Gabriele David. Die erzielten 6.000 Euro werden direkt durch Teams der ortsansässigen Rotary-Clubs in der Ahr-Region verteilt.

Ebenfalls bei den Menschen bleibt der RC Lindau-Westallgäu mit der Unterstützung einer Gewerbeschule in Nepal, Bhaktapur. Als zukunftsweisendes Projekt ist dort eine Gewerbeschule entstanden, die sich am dualen Ausbildungssystem Deutschlands orientiert. Zwei Rotarier in Deutschland und Nepal hatten sich hierfür in 2018 gefunden und mit ihren Organisationen eine Gewerbeschule auf die Beine gestellt. Derzeit erlernen dort 32 Lehrlinge aus armen Familien einen Beruf für eine sichere Zukunft. Seit Herbst wird der Ausbildungsgang „Schneiderin“ für junge Frauen angeboten. Für 2022 ist der Bau eines Wohnheims für auswärtige SchülerInnen vorgesehen. Rotarier Jörg Bahr mit seiner Organisation, der Schülerhilfe für Nepal e.V., freut sich über 3.500 Euro für die Schule.