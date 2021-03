Für ein buntes und österliches Lindau

In Zech sind heuer bunt bemalte Ostereier an den Büschen und Bäumen zu finden. In anderen Stadtteilen sorgen die alljährlichen Osterbrunnen für Osterstimmung.

Wer rund um Ostern dem tristen Lockdown trotzen, in Osterstimmung kommen oder einfach die Sonne genießen will, sollte sich auf einen Spaziergang durch Zech begeben. Dort verbreitet nicht nur der reichlich geschmückte Brunnen österliche Stimmung. Da entdeckt man auch an der ein oder anderen Ecke bemalte Ostereier. Diese haben in den vergangenen Wochen Jung und Alt bemalt und dann im Stadtteil aufgehängt.

Die Grundschule Zech, der Kindergarten St. Maria, die Bärengruppe und der Treffpunkt Zech nahmen an der Ostereieraktion teil. Ziel der Aktion ist es, „Osterfreude zu schenken“. Um hierzu einen Beitrag zu leisten, konnten sich alle Zecher am Eingang des Treffpunkts Zech kostenlos Holzeier abholen. Diese haben sie dann daheim ganz nach Belieben gestaltet und bemalt. So entstanden coronakonform viele bunte Eier.

Ob ganz bunte Eier, Eier mit Sprüchen oder solche mit Ostermotiven – die Zecher haben sich viel einfallen lassen. Man muss die Kunstwerke zwar etwas suchen, doch auch das hat ja an Ostern Tradition. Damit die Eier der Witterung standhalten, wurden sie mit wasserfester Farbe gemalt oder mit Klarlack fixiert. Dann konnten die kleinen und großen Künstler sie in ganz Zech an Bäumen und Büschen verteilen, sodass nun auch andere sich an dem Anblick erfreuen können und in Osterstimmmung geraten. „Je mehr mitmachen, desto bunter und fröhlicher wird unser Stadtteil, heißt es dazu im Zecher Blättle.

Weitere Osterstimmung verbreiten auch Osterbrunnen in anderen Stadtteilen und Gemeinden. So hat der Frauenbund auch heuer den Brunnen am Marienplatz in Oberreitnau aufwendig geschmückt. Dort sitzt auch wieder die Osterhasen-Familie. Geschmückt sind auch die Brunnen an der Leonhardskapelle in Schachen und vor dem Rathaus in Schlachters.

Während sich in den anderen Stadtteilen Lindauer an den bunten Kunstwerken nur optisch erfreuen dürfen, dürfen die Zecher nach den Osterferien die gefundenen Eier mit nach Hause nehmen. So können sie auch im nächsten Jahr wieder Osterstimmung verbreiten.