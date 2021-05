Für ein besseres Miteinander im Verkehr

Gemeinsam mit Rücksicht: Diese Aktion findet in Lindau auch im kommenden Sommer wieder statt. Dabei geht es laut Pressemitteilung der Stadt um ein rücksichtsvolles Miteinander im Verkehr und darum, Verkehrsregeln zu kennen und zu beachten. In Kooperation mit dem AK-Verkehr, der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen in Bayern (AGFK Bayern) und der Polizei wurde die Kampagne im Jahr 2019 schon einmal durchgeführt.

Die Ziele der Aktion sind, im Verkehr Verständnis füreinander aufzubringen, mehr Dialog und Blickkontakt, auch einmal die Perspektive zu wechseln, vorausschauend zu fahren und zu radeln, Wissen und Erfahrung auszutauschen und über Verkehrsregeln zu informieren.

Die Aktion startet mit zwei Wettbewerben: einem Foto-Wettbewerb und einem Comic-Malwettbewerb für Lindauer Schülerinnen und Schüler. Beim Foto-Wettbewerb geht es darum, mit der Kamera ausdrucksstarke Bilder von rücksichtsvollem Verhalten in Verkehrssituationen in Lindau einzufangen. Fotos für diesen Wettbewerb können auf Instagram unter #GemeinsaminLindau oder #GemeinsammitRücksicht gepostet werden oder per E-Mail an mobilitaet@lindau.de geschickt werden. Für die besten drei Fotos gibt es attraktive Preise.

Für die Jüngeren wird ein Comic-Malwettbewerb angeboten. Hier können Schülerinnen und Schüler der Klassen fünf bis zehn ihre Entwürfe für ein neues Comic-Schild zeichnen und einreichen. Als Beispiel dienen die Motive, die bereits an den gemeinsamen Fuß- und Radwegen montiert sind. Die drei besten Motive werden mit Sachpreisen belohnt. Weitere Infos dazu haben die teilnehmenden Lindauer Schulen.

Beide Wettbewerbe laufen von Dienstag, 1. Juni, bis Samstag, 31. Juli. Am letzten Wettbewerbstag ist Einsendeschluss. Die Prämierung der besten Einreichungen aus beiden Wettbewerben findet dann zusammen mit der Prämierung Stadtradeln im kommenden September im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche statt.