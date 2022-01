Für die Lindauer Feuerwehr blieb es ruhig an Silvester

Die Feuerwehr in Lindau hatte um den Jahreswechsel nur wenig zu tun. Das vergangene Wochenende verlief sehr ruhig. Die Feuerwehr geht davon aus, dass das auch daran gelegen haben könnte, dass keine Feuerwerkskörper verkauft werden durften. Lediglich zu zwei Einsätzen wurden die ehrenamtlichen Kräfte über die Leitstelle Allgäu alarmiert.

Normalerweise ist die Lindauer Feuerwehr an Silvester vermehrt wegen Bränden und Unfällen im Einsatz. In diesem Jahr aber nicht. Am Silvesternachmittag löste kurz vor 15 Uhr lediglich die automatische Brandmeldeanlage in der Therme aus. Wie die Feuerwehr mitteilt erkundete ein Trupp daraufhin das Gebäude, konnte aber keine Anzeichen für einen Brand erkennen. Ein Rauchmelder hatte ohne erkennbaren Grund Alarm geschlagen. Nach etwa einer halben Stunde war der Einsatz schon wieder beendet. Die Polizei und der Rettungsdienst waren ebenfalls vor Ort.

Erster Einsatz des Jahres ist eine Rettungsaktion

Zum ersten Einsatz des Jahres 2022 musste eine Gruppe des Löschzugs Hauptwache am Neujahrstag gegen 21 Uhr in den Pestalozziring ausrücken. Eine Person war in einer Wohnung gestürzt und hatte um Hilfe gerufen. Mittels Türöffnungswerkzeug verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zur Wohnung. Die Person wurde anschließend vom Rettungsdienst versorgt. Auch die Lindauer Polizei war mit einer Streife am Einsatzort.

Dass in diesem Jahr weniger los war, dazu habe wohl auch das Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern beigetragen, so vermutete es die Feuerwehr.