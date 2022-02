Für die EV Lindau Islanders zählt jeder Punkt

Der Kampf um den Klassenerhalt in der Eishockey-Oberliga Süd könnte bis zum Schluss spannend bleiben. Füssen, Lindau, Passau und Landsberg liegen eng beieinander und wollen bloß nicht einen der letzten beiden Plätze belegen, die zur Teilnahme an der Abstiegsrunde führen würden. Bedeutsam ist deshalb gerade jede Begegnung – zumal am Ende möglicherweise die Quotientenregelung eine Rolle spielt. Vor allem in der heimischen Arena sollen deshalb natürlich Punkte her. Das streben auch die EV Lindau Islanders an, die am Sonntag um 18 Uhr den Tabellenachten SC Riessersee in der heimischen Eissportarena erwarten. Für den Einlass benötigen Zuschauer einen 2G-Nachweis. Übertragen wird das Spiel auf SpradeTV.

Dass die Lindauer den SC Riessersee besiegen können, haben sie in dieser Saison schon bewiesen. Am 28. November 2021 gab es in einer sehr umkämpften Begegnung einen knappen 4:3-Sieg im Penaltyschießen. Den Game-Winning-Penalty versenkte Martin Mairitsch. Auswärts zogen die Islanders allerdings den Kürzeren gegen Riessersee: Zweimal gab es eine 2:5-Pleite.

Lindau trifft auf bekannte Persönlichkeit

Beim Gegner steht mit Pat Cortina eine sehr bekannte Persönlichkeit an der Bande. Der SCR-Coach, der italienische Wurzeln hat, weist eine beeindruckende Vita auf. Er trainierte verschiedene Nationalteams, darunter zwischen 2012 und 2015 auch die deutsche Auswahl. In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) war er unter anderem beim EHC München, den Schwenninger Wild Wings und den Grizzlys Wolfsburg beschäftigt. Seit Juni 2021 ist er nun beim SC Riessersee. Dort hat er einen Zweijahresvertrag plus Option unterzeichnet und soll den Club zurück in die DEL2 führen. „Man sieht mittlerweile den Stellenwert der Oberliga in Deutschland, wenn ein Trainer seines Formats, der letzte Saison noch im DEL-Finale gestanden ist, jetzt in der Oberliga ein Team übernimmt“, sagte Lindaus Chefcoach Stefan Wiedmaier über Cortina. Bei seiner Aufgabe in Riessersee bekommt Cortina Hilfe aus bayerischen Landeshauptstadt: Er kann auf Spieler des Kooperationspartners EHC Red Bull München zurückgreifen.