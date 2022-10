Fünfjährige baut Unfall: Kinderfahrrad stößt mit Auto zusammen

Zwischen Lindau und Oberreitnau hat sich ein fünfjähriges Mädchen bei einem Unfall am Samstag gegen 16 Uhr verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, war sie mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Lindau unterwegs. An einem Stück mit Gefälle stürzte das Kind und verletzte sich leicht an der Lippe.

Fahrrad und Auto stoßen zusammen

Das Fahrrad rollte noch auf die Straße und stieß dort mit einem Auto zusammen. Laut Polizei entstand dabei ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.