Fünf Menschen im Landkreis Lindau haben sich trotz Impfung mit Corona angesteckt

Von Deutsche Presse-Agentur

Wegen besorgniserregender Virusmutationen hat das Land die Quarantäne-Empfehlungen bei Corona-Fällen in Schulen und Kitas verschärft. Unter anderem sei der Zeitraum von 10 auf 14 Tage verlängert worden, teilte ein Sprecher des Sozialministeriums am Donnerstag in Stuttgart mit.

Ein sogenannter Handlungsleitfaden sei Anfang April vor allem aufgrund von Anpassungen des Robert Koch-Instituts geändert worden.

Abstand, Gesprächsdauer und Masken-Schutz Als enge Kontaktpersonen gelten in dem Leitfaden unter anderem Menschen, ...