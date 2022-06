Fünf Meister haben „Goldenen Meisterbrief“ erhalten

Die frischgebackenen KfZ-Mechatroniker des Landkreises Lindau wurden im feierlichen Rahmen der Freisprechungsfeier bereits am 31. Mai im staatlichen Berufsschulzentrum Lindau durch Kreishandwerksmeister Jan Coenen von den Pflichten ihrer Ausbildung entbunden und haben vom Obmann der KfZ-Innung Michael Stadler ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Das teilt die Kreishandwerkerschaft Lindau mit. Zusätzlich haben fünf KfZ-Meister persönlich ihren „Goldenen Meisterbrief“ erhalten, da sie schon über 30 Jahre als Meister tätig und mindestens 60 Jahre alt sind.

Nach den offiziellen Ehrungen konnten die anwesenden Ausbilder, Eltern und Ehrengäste noch die neu ausgestattete Ausbildungswerkstatt der Kfz-Mechatroniker besichtigen. Hier hat der Landkreis einen wichtigen Anteil der Kosten getragen und alle Möglichkeiten von staatlichen Zuschüssen genutzt, damit an der Berufsschule Lindau auch in den nächsten Jahren bestmögliche Rahmenbedingungen für die duale Ausbildung der KfZ-Mechatroniker angeboten werden. Landrat Elmar Stegmann betonte in diesem Zusammenhang auch die gute Zusammenarbeit zwischen Handwerk und dem Landratsamt und bezeichnete die Handwerksbetriebe als wichtigen Pfeiler der Wirtschaft im Landkreis Lindau.

Herzliche Glückwünsche gingen an die 18 Absolventen, die sich nun offiziell Kfz-Mechatroniker nennen können. Auch Schulleiterin Antje Schubert ist stolz auf Ihre Absolventen und betonte, dass sie alle einen abwechslungsreichen und anspruchsvollen Beruf gewählt haben, der auch über Jahrzehnte hinweg viele Perspektiven und Möglichkeiten bietet.

Die fünf anwesenden „Goldenen KFZ-Meister“, sind hierfür das beste Beispiel und haben für Ihr Lebenswerk viele Glückwünsche, großen Respekt und Anerkennung bekommen. Sie sind ein Vorbild für alle, die im Handwerk Entwicklungsmöglichkeiten suchen und finden, denn mittlerweile entspricht der Meisterabschluss dem Bachelor Professional. Die beste Verbindung zwischen Wissen und Können.