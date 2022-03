Führungen über die „Cavazzen“-Baustelle

Freunde des Museums Lindau im Cavazzen haben am Mittwoch, 30. März, die Möglichkeit, das derzeit zur Sanierung geschlossene Gebäude wieder von innen zu erleben: Kultur- und Bauamt bieten Führungen über die Baustelle an und gewähren dabei Einblick in einzelne weiter vorangeschrittene Bereiche des Komplexes. Aus Sicherheitsgründen ist die Teilnehmerzahl auf wenige Personen begrenzt und eine Voranmeldung nötig. Die Führungstermine werden gestaffelt in kleinen Gruppen in Abständen von 15 Minuten stattfinden. Interessierte können sich mit einer formlosen E-Mail an museum@lindau.de oder unter Telefon 08382 / 27 75 65 21 für die Begehung anmelden. Beginn der Führungen ist am späten Nachmittag. Details erhalten angemeldete Teilnehmer vorab per E-Mail oder Telefon. Die Führungen sind kostenfrei. Es gilt die 2G Regelung. Spenden zugunsten des Fördervereins Cavazzen sind willkommen.