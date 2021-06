Führung der Extraklasse

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Werkleiter Kai Kattau führte über das Gelände und durch die neuen Werkstätten und Büros der verschiedenen Abteilungen der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL). Als erstes sahen die Gäste der FW die Gewächshausanlage der Stadtgärtnerei. Wichtig hier, die Anzucht der Pflanzen findet durch drei Auszubildende statt, die dazu von einer Zierpflanzengärtnerin angeleitet werden. Darauf ist man besonders stolz. Gleich nebenan ging es dann in die Werkstätten der neuen Unterhaltsabteilung der GTL. Für die einzelnen Teams sind hier Boxen eingerichtet, in welchen die jeweiligen Kleingeräte und Werkzeuge gelagert sind. Gleich nebenan befindet sich die Werkstatt für die Instandhaltung der GTL-Fahrzeuge. Hier freut man sich besonders auf die Werkstattgrube. Wichtig zu erwähnen ist hier die Beheizung der Fahrzeughalle, die durch eine Bauteilaktivierung (eine Art Bodenheizung) erfolgt. Im Obergeschoss der Werkstatthalle befinden sich dann große Lagerflächen, für alles was eben so untergebracht werden muss. Als da wären beispielhaft die Fundfahrräder und verschiedene Materialien. Herr Kattau erläuterte nicht ganz ohne Stolz, dass man im Kostenrahmen liegt. Durch Einsparungen bei der Fassade des Bürogebäudes, konnte die Überdachung zwischen Kfz-Werkstatt und Fahrzeughalle zusätzlich gebaut werden. Hier können jetzt zusätzlich Fahrzeuge im trockenen untergestellt werden. Weiter ging es dann noch die Werkstätten für das Verkehrszeichen-Team, die Parkraumbewirtschaftung sowie die Schlosserei und Schreinerei der GTL am neuen Standort. Alles in allem ein gelungenes Objekt, funktionell und synergetisch, was die einzelnen Abteilungen betrifft. Zum Schluss der Führung ging es dann noch durch das Verwaltungsgebäude. Auch hier, einfach, funktionell, helle schöne Büroarbeitsplätze für die Verwaltungsmitarbeiter der GTL.

Die Arbeiten gehen gut voran und man ist im Zeitplan. Daher, so Kai Kattau, kann der Umzug bis Ende Juli stattfinden. Das alles so funktionell gebaut wurde, liegt im hohen Maße daran, dass sich die Mitarbeiter der verschiedenen Abteilungen vor Baubeginn im Rahmen von mehreren Workshops und vielen Arbeitsgesprächen in die Planungen mit eingebracht haben. Nicht zuletzt hängt ein solches Projekt auch an einer guten Steuerung. Diese Projektsteuerung wird durch das Lindauer Planungsbüro -gbd-BM GmbH Alexander Manz geführt (begleitet).